Qualcosa si era intravisto già qualche giorno fa, quando in un video in rete destinato alla comunità dichiedeva dal balcone di casa ai cittadini degli Emirati di restare a casa per il bene di tutti, in piena emergenza coronavirus . Ma ora la sua immagine fa letteralmente il giro del web.Parliamo di, l'allenatore delche in questi due mesi difficilmente è stato rintracciato in rete dai tifosi: non ha mai detto sì ai social ed ecco che la sua quarantena - di lavoro appassionato - è stata più segreta che mai. Ma nelle ultime ore, una foto pubblicata su Instagram dal pizzaiolo Vincenzo Capuano, ha svelato il nuovo look di Rino che con capelli lunghi e barba folta (e grigia) sembra lontano parente di quello tirato a lucido visto qualche mese fa in campo. Il look ha fatto sorridere tanti tifosi pronti a pubblicare il suo volto in rete come. In attesa di rientrare in campo.