Scudetto al Napoli, nuovo murales a Forcella: Osimhen e Kvara dietro San Gennaro

Spunta un nuovo murales nel quartiere Forcella del centro città di Napoli. Le facce sono quelle di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, grandi protagonisti della stagione da sogno che vivono gli azzurri di Luciano Spalletti tra campionato e Champions. In città non si fermano le manifestazioni d'amore per gli azzurri: l'ultima opera d'arte urbana è stata realizzata alle spalle del famoso murale che ritrae San Gennaro, all'ingresso del quartiere cittadino.