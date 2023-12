Napoli, Obaretin sogna il ritorno: «Parleremo con il club del suo futuro»

Dopo i riflettori della scorsa estate, una stagione di formazione per Edward Obaretin, il difensore del Napoli che sta giocando in questi mesi in Serie C al Trento sperando di potersi guadagnare una chiamata in futuro dalla società azzurra. «Abbiamo contatti settimanali con Trento e Napoli e sono tutti molto contenti di lui» le parole di Lorenzo Lazzari, agente del calciatore «Iniziano ad arrivare apprezzamenti da club di categorie importanti».

«Siamo fiduciosi che lui possa continuare a migliorare, per finire la stagione in crescendo. Poi ci siederemo con il Napoli per capire quale possa essere lo step successivo per la sua crescita» ha spiegato a Sportitalia il procuratore del difensore classe 2003 che in estate era stato aggregato alla prima squadra in ritiro da Garcia «Futuro a Napoli? Per caratteristiche tecniche e fisiche direi assolutamente di sì.

L'anno scorso ha fatto un grande step quando è arrivato in azzurro, anche da un punto di vista mentale. Perché oggi i giovani devono capire che la testa è importante tanto quanto gli altri aspetti, o anche di più a volte. Un difensore centrale italiano, che si adatta a fare il terzino o il braccetto, mancino e con la sua tecnica penso possa arrivare ad alti livelli».