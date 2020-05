LEGGI ANCHE

Primi problemi per il Barcellona diche da qualche giorno ormai è tornato ad allenarsi dopo l'emergenza. Tutta la squadra blaugrana sta bene, nessuno dei calciatori testati è risultato positivo al classico test del tampone, ma subito ha dovuto lasciare gli allenamenti Samuel Umtiti , il difensore francese che ha una lesione al polpaccio destro, problema che lo terrà fuori nei prossimi giorni e che sarà valutato la prossima settimana.Il calciatore, che potrebbe partire in estate e lasciare i catalani, interessa tanto anche al Napoli, come eventuale sostituto di Kalidou Koulibaly . Le parti, inoltre, si potrebbero anche incontrare in campo visto che tra ile gli azzurri resta ancora in sospeso la gara di ritorno degli ottavi di, che andava disputata al Camp Nou prima dell'inizio dell'emergenza.