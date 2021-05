Napoli, obiettivo Zaccagni ma il sogno resta De Paul

Ok la fine del campionato e la qualificazione da ottenere in Champions, ma in casa Napoli si comincia anche a pensare al futuro. Con il dubbio legato all'allenatore, certo, ma anche con la consapevolezza di dover programmare.

IN SERIE A

Gli obiettivi sono vari e disseminati un po' in giro: tra Italia e resto del Mondo. La serie A rappresenta attualmente il bacino più facile e comodo dal quale attingere. I giocatori che già...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati