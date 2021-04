Napoli, gli occhi sul centrale Montero: «Con Giuntoli abbiamo già parlato»

All'Atletico Madrid sembrava non avere spazio, così Francisco Montero, difensore centrale andaluso di 22 anni, a inizio anno si è trasferito al Besiktas alla ricerca di continuitù. Il suo profilo, però, è stato notato da tanti club in Europa, compreso il Napoli. «Non mi sorprende che interessi agli azzurri, così come ad altri club di Serie A» ha confessato l'agente del calciatore Alejandro Camano.

«Con Giuntoli ho già parlato di Montero, così come di altre cose. Alla fine della stagione tornerà a Madrid e vedremo come sarà la sua situazione, valuteremo con Simeone» ha continuato l'agente ai microfoni di Sky Sport. «Nel frattempo al Besiktas sta trovando la continuità che cercava: ha giocato tanto, ha accumulato già esperienza importante per un calciatore della sua età».