Napoli, occhi sul classe 97 Cistana: «Il club può parlare con Cellino»

La stagione di Serie B appena conclusa ha visto eccellere ancora Andrea Cistana, il difensore del Brescia che aveva già assaporato la Serie A lo scorso anno e piace a tanti club italiani. «Il nostro rapporto con Cellino è ottimo, vuole decidere giustamente lui del suo giocatore. Se sa che se c’è una squadra di Serie A interessata, però, non gli tarpa le ali» le parole di Beppe Galli, agente del calciatore, a Radio Marte.

Un profilo, quello di Cistana, che potrebbe interessare anche al Napoli: classe 1997, nonostante l'infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare i primi mesi, ha saputo mettersi in mostra nell'ultima parte di campionato. «Cistana è un calciatore importante e ha dimostrato di stare benissimo, con la Serie B non centra nulla. Ha ancora grossi margini di miglioramento, può essere un investimento. Il Napoli ne parla con Cellino? Non è facile incontrarlo, ma se il club ha interesse in lui basta poco per un incontro».