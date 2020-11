L'unico dubbio in vista della gara contro la Roma di domani, ormai, resta quello legato a David Ospina, il portiere colombiano del Napoli che ha saltato sia la sfida al Milan che il match di Europa League settimanale contro il Rijeka a causa di quei fastidi muscolari che anche in nazionale gli impedirono di scendere in campo contro l'Ecuador.

Questa mattina, nell'allenamento di rifinitura in vista del match contro i giallorossi, Ospina si è allenato con i compagni: salgono quindi le sue quotazioni per essere in campo domani sera al San Paolo con la Roma. Gara che invece Osimhen vedrà ancora una volta dalle tribune: il nigeriano ha svolto terapie e lavoro tra campo e palestra.

