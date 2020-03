LEGGI ANCHE

«Durante la finestra invernale ci sono stati degli interessamenti per lui, il più forte è arrivato dal Napoli , ma i Rangers hanno rifiutato tutte le offerte perché volevano mantenere uno dei loro migliori giocatori». Ha parlato così Ives Cakarun, agente di, il terzino croato che tanto bene sta facendo a Glasgow in questa stagione. Una pedina cheha seguito lo scorso gennaio e che potrebbe essere ancora sulla lista degli azzurri la prossima estate.«Il club non è in grado di trattenere Barisic dopo la stagione che ha fatto, nonostante abbia appena firmato un nuovo contratto» ha continuato l'agente a. «Viste le tante richieste, la società inizierà a prendere in considerazione le offerte che arriveranno. Ora è concentrato solo sulla squadra e sui progressi da fare, ma le prestazioni di questa stagione gli hanno aperto nuovi orizzonti».