LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attaccante talentuoso e ed eclettico.ha fatto innamorare cosìe in Spagna sono pronti a giurare che il ds napoletano farà di tutto nella prossima sessione di mercato per portarlo a Napoli . Secondo quanto riportato da El Desmarque, gli azzurri hanno seguito assiduamente il calciatore prodotto del Betis Siviglia - la stessa squadra che aveva vendutoa Giuntoli due estati fa - e aspetteranno l'estate per sferrare l'attacco decisivo.La formula è già nelle idee del: il calciatore ha una clausola rescissoria nel contratto che scade nel 2022 da circa 60 milioni, Giuntoli invece vorrebbe pagare la soluzione in due diverse tranches: prima 40 milioni, poi i restanti 20 in una seconda soluzione.può giocare da esterno o prima punta, caratteristiche ideali per sostituireo anche Milik . Quest'anno ha giocato 29 gare segnando 11 gol con 3 assist.