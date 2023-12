Napoli, occhio al Lipsia: 25 milioni offerti per Elmas

L'infortunio lo ha tenuto fuori dalle ultime gare del Napoli di Walter Mazzarri, ma più in generale è il futuro di Eljif Elmas a restare un rebus per il club azzurro. Il calciatore macedone aveva ritrovato un po' di continuità con la gestione dell'allenatore toscano, subentrato da un mese in panchina, ma il mercato europeo continua a puntare su Elmas i riflettori.

Secondo Sky Sport, infatti, dopo le avances della scorsa estate è il Lipsia a essersi fatto avanti per Elmas: pronti 25 milioni per l'offerta al Napoli, che da qualche mese ha cominciato a pensare all'eventuale rinnovo per l'azzurro. Elmas non direbbe no a una nuova esperienza in Bundesliga nel 2024, il Lipsia vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo già a gennaio.