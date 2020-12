I Gironi di Europa League sono ormai alle spalle, lunedì prossimo a Nyon il classico sorteggio per decidere quelli che saranno gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale del torneo, che si giocheranno a febbraio. Ma come funzionerà il sorteggio? Dalle urne di Nyon verranno accoppiate le 16 teste di serie (le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori terze della fase a gironi di Champions League) e le altre 16 non teste di serie (le 12 seconde dei gironi e le quattro peggiori terze della fase a gironi di Champions League).

Per il Napoli di Gennaro Gattuso, qualificato stasera dopo il pareggio interno contro la Real Sociedad e che non potrà ovviamente incontrare gli spagnoli, il pericolo arriverà dal Benfica, arrivato secondo nel girone, e dal Salisburgo, già affrontato in Europa nelle scorse stagioni e finito terzo in Champions League. Tra le opzioni pensabili dagli azzurri c’è anche il Lille, ex squadra del nigeriano Victor Osimhen.

TESTE DI SERIE

Napoli

Roma

Milan

Manchester United (dalla Champions)

Brugge (dalla Champions)

Ajax (dalla Champions)

Shakhtar Donetsk (dalla Champions)

Arsenal

Tottenham

Villarreal

Bayer Leverkusen

PSV Eindhoven

Rangers

Leicester

Hoffenheim

Dinamo Zagabria

NON TESTE DI SERIE

Olympiacos (dalla Champions)

Krasnodar (dalla Champions)

Dinamo Kyev (dalla Champions)

Salisburgo (dalla Champions)

Granada

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Real Sociedad

Lille

Braga

Maccabi Tel Aviv

Stella Rossa di Belgrado

Wolfsberger

Royal Antwerp Anversa

