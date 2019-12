LEGGI ANCHE

Il protagonista del mercoledì del Napoli si chiama, l'attaccante belga che non si è allenato questa mattina a Castel volturno ma ha svolto l'intera sessione di allenamenti in palestra, come confermato dal sito ufficiale del club azzurro. Gennaro Gattuso spera di averlo a disposizione domenica prossima nella importantissima trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, gara che chiuderà il 2019 dele soprattutto che avrà già due importantissime assenze: quelle di, per entrambi questa mattina a Castel Volturno solo terapie per recuperare dai guai fisici.