Napoli, offerta da 30 milioni per Gabri Veiga: è l'alternativa a Koopmeiners

30 milioni per convincere il Celta Vigo a lasciar andare Gabri Veiga. È questa l'offerta avanzata dal Napoli nelle scorse ore al club spagnolo, una proposta per il gioiello del centrocampo che chiarisce gli obiettivi del club di Aurelio De Laurentiis in questa estate di mercato: acquistare un centrocampista che possa sostituire la partenza di Zielinski, ormai sempre più lontano da un futuro azzurro.

Come riportato da Sky Sport, però, per ora il Celta Vigo dice no: il calciatore classe 2002 non solo ha tanti estimatori ma anche una clausola rescissoria da 40 milioni e gli spagnoli non vorrebbero accettare di meno. Per il Napoli Veiga è però una alternativa a Koopmeiners: l'olandese dell'Atalanta resta l'obiettivo numero uno in mezzo al campo per la lista di mercato, ma le strade potrebbero anche portare in Liga, alla squadra dell'ex azzurro Benitez.