James Rodriguez si offre al Napoli: senza Ancelotti vuole lasciare l'Everton

Era arrivato in Premier League un anno fa dal Real Madrid per ritrovare smalto e continuità insieme con Carlo Ancelotti, ma ora che l'allenatore italiano ha fatto il percorso inverso tornando sulla panchina del Real il suo futuro è nuovamente in discussione. Dove giocherà James Rodriguez? È la domanda che in tanti si pongono, soprattutto i tifosi dell'Everton, il club inglese e l'agente del colombiano, Jorge Mendes.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail in queste ore, James avrebbe chiesto all'Everton la cessione e al suo agente di trovare una nuova squadra. Improbabile che torni a Madrid seguendo Ancelotti al Real visti i trascorsi con la dirigenza, ma sarebbe stato offerto all'Atletico che già qualche anno fa era arrivato a un passo dall'acquisto. Tra le squadre a cui sarebbe stato proposto anche il Milan - che deve rimpiazzare Calhanoglu -, e il Napoli, che due anni fa ci era andato vicino proprio con Ancelotti in panchina.