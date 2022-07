Napoli, offerto Neto per la porta: non rientra più nei piani di Xavi

Si aggiunge un nuovo nome alla lunga lista di portieri accostati al Napoli in questa lunga estate di mercato. Come riportato in Spagna, agli azzurri sarebbe stato offerto nelle ultime ore anche Neto, il portiere brasiliano del Barcellona che è in uscita dal club catalano. Neto, classe 1989, non rientra più nei piani di Xavi, ha il contratto in scadenza nel 2023 e la società blaugrana sta provando a cederlo in questo mercato estivo per poter risolvere in anticipo le gerarchie in porta.

Da qui l'offerta al Napoli attraverso il suo entourage: secondo Sport, il portiere brasiliano potrebbe fare ritorno in Italia visto che al club azzurro serve da tempo un secondo portiere con esperienza che possa integrare il reparto insieme con Alex Meret - che aspetta però ancora la firma per il suo rinnovo in azzurro - dopo la partenza di David Ospina. Neto ha già giocato in Serie A per sei stagioni dal 2011 al 2017, prima con la maglia della Fiorentina e poi con quella della Juventus. Al Barcellona ha collezionato 21 presenze dal 2019.