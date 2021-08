Napoli-Olympiakos per Manolas: l'ingaggio del greco è l'unico ostacolo

L'Olympiakos fa sul serio: il club greco è fortemente deciso a riportare in patria Kostas Manolas, difensore che in Italia si è fatto apprezzare con le maglie di Roma e Napoli e ha un passato importante in biancorosso. Già da qualche giorno i greci hanno allacciato contatti con il club di De Laurentiis che ha chiaramente messo tutti sul mercato settimane fa, alla cifra giusta.

Cifre che, per ora, sono un problema: come riportato da Sky Sport, infatti, l'ingaggio pesante di Manolas resta un ostacolo per la trattativa (il greco percepisce 4 milioni di euro a stagione) ma anche la valutazione del cartellino dell'azzurro non è pari tra le parti. Continuano i contatti con il Napoli che alleggerirebbe il monte ingaggi in maniera importante dopo l'eventuale cessione.