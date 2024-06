Napoli, Olivera pronto per Antonio Conte. L'agente: «Entusiasta di lavorare con lui»

Prima la Copa America, poi la sfida Napoli con Antonio Conte. Mathias Olivera è pronto per essere protagonista in azzurro il prossimo anno? «Assolutamente, credo che al di là del suo già ottimo livello, vedremo un Mathias sempre più completo al Napoli» le parole del suo agente Pablo Boselli.

«Ha molto entusiasmo per l'arrivo del nuovo allenatore. Questo sentimento vedo che non lo ha generato solamente in Mathias: Conte è un grande allenatore, uno dei top mondiali, quindi questo motiva un po’ tutti» ha spiegato il procuratore a Sportitalia.

Prima, però, la nazionale: la Copa America è alle porte per l'Uruguay. «Mathias ha la possibilità di partecipare ad un gran torneo come la Copa América, è molto felice di giocarsi le sue carte lì agli ordini di Bielsa».