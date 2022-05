Napoli, Olivera con l'Uruguay ma salta la sfida contro Lozano

Dopo il viaggio a Roma con visite mediche e firma per il Napoli, Mathias Olivera ha lasciato l'Europa per fare ritorno a casa. Prima, però, una deviazione: il neo terzino, azzurro, infatti, ha raggiunto la selezione uruguaiana a Phoenix, negli Stati Uniti, per giocare le ultime tre amichevoli della sua nazionale in questa stagione: tra le avversarie, oltre Stati Uniti e Jamaica, anche il Messico del suo prossimo compagno Lozano, non convocato però a causa della spalla operata.