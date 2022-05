Napoli-Olivera non è un caso: al Getafe andranno 15 milioni

Le visite mediche di rito dello scorso martedì non sono diventate un caso: non c'è ancora alcun tweet ufficiale del Napoli, ma Mathias Olivera sarà azzurro dalla prossima stagione. Come spiegato anche da Sky Sport, il terzino uruguaiano e il Napoli procedono spediti verso il matrimonio, che si farà tra qualche settimana, quando il mercato (che apre a luglio) lo consentirà.

Nessun problema con le visite mediche, Olivera arriverà dal Getafe a titolo definitivo (con prestito più riscatto nell'estate del 2023) per una cifra totale che si aggira sui 15 milioni di euro, compresi i bonus previsti dal Napoli e che hanno convinto poi il club azzurro. Il terzino, nel frattempo, è atteso dalla nazionale uruguaiana per giocare le partite previste a giugno.