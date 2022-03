Napoli-Olivera, parla il Getafe: «Trattativa avanzata per l'Italia»

Mathias Olivera torna protagonista del mercato europeo. Il terzino uruguaiano del Getafe è seguito da tanti club, come confermato anche dalla dirigenza spagnola, e il Napoli sembra essere il pole position. «Siamo tranquilli per i nostri calciatori. Alcuni hanno già rinnovato il loro contratto ma non resteranno con noi per sempre» ha spiegato il presidente Angel Torres.

Una condizione dietro il rinnovo di Olivera. «Ha prolungato il suo contratto con noi, ma c'è un accordo: se arriverà un'offerta soddisfacente per tutte le parti, lo lasceremo andare» ha spiegato Torres a SER Valencia. «Sappiamo che andranno via, credo che nel caso di Olivera la trattativa per l'Italia sia in una fase molto avanzata».