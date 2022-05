Napoli, Olivera saluta il Getafe: «Avrete sempre un tifoso in più»

Dopo l'ufficialità della firma con il Napoli, Mathias Olivera ha voluto salutare direttamente via social il Getafe, club che gli ha aperto le porte del calcio europeo e con cui ha giocato negli ultimi anni in Liga. «È un giorno speciale per me perché devo salutarvi dopo un anno bellissimo. Voglio ringraziare il club per avermi aperto le porte e aver creduto in me. Ho vissuto momenti incredibili che non dimenticherò, ho fatto tanti errori ma in campo ho provato a dare sempre tutto per la maglia del Getafe. Ringrazierò per sempre tutti quelli che lavorano nel club, lo staff tecnico, i tifosi e i compagni di squadra con cui ho vissuto questi anni. Grazie per tutto di cuore, avrete sempre un tifoso azulòn in più» le sue parole.