Olivera salva il Getafe e i tifosi gli chiedono di restare

Si è conclusa nel weekend la stagione di Mathias Olivera, il terzino del Getafe che piace al Napoli per la prossima stagione. Le parti si sarebbero aggiornate una volta completato il proprio percorso in campo, un percorso finito anche dagli spagnoli: con l'ultimo pareggio contro il Barcellona, infatti, il Getafe si è conquistato la salvezza e la permanenza in Liga anche per il prossimo anno con un turno d'anticipo.

🗣🔵 La afición del Getafe, tras la permanencia, cantando a Mathías Olivera para que se quede. pic.twitter.com/luWvO6DCsC — Sp_ | Getafe (@Sp_Getafe) May 15, 2022

Adesso il club azzurro potrà discutere con gli spagnoli per l'acquisto di Olivera, un affare che però i tifosi spagnoli vorrebbero non si concretizasse: al termine dell'ultimo match contro il Barcellona, infatti, dalle tribune dello stadio di casa i tifosi del Getafe hanno intonato cori per il terzino uruguaiano, chiedendogli di restare nella squadra di Madrid anche per il prossimo anno. Una richiesta però complicata: il Napoli e altri club sono pronti a soffiare Olivera appena il mercato aprirà.