Napoli, Olivera si racconta: «I tifosi azzurri ti aiutano»

«Ho lasciato tutta la famiglia in Uruguay, sono venuto qui a Napoli con la mia ragazza e viviamo con i nostri cani». Si racconta Mathias Olivera, nuovo terzino azzurro anche titolare nella sfida al Liverpool di mercoledì: «Gioco a calcio da quando sono bambino, ho conosciuto il Nacional a 12 anni e sono cresciuto con loro. Il Getafe è stato un grande passo prima di arrivare qui a Napoli. Mi è sempre piaciuto Caceres, è sempre stato un esempio per me anche perché ci gioco in nazionale».

«Napoli è una città che ti aiuta sempre, con passione e affetto fa sentire amati i calciatori. Mi hanno raccontato molto, soprattutto di Maradona. Ha avuto una storia meravigliosa a Napoli e noi dobbiamo proseguire per la stessa strada» ha continuato Olivera. «Sono molto credente e legato alla mia famiglia: i miei genitori, i nonni e mia sorella».