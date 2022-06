Ritorno alle origini per Mathias Olivera. Il neo terzino del Napoli, in vacanza in Uruguay prima di tornare al lavoro, ha fatto visita a Club Atletico Carabelas, una scuola calcio uruguaiana fondata negli anni '70 che è stata anche la sua prima maglia indossata. Il terzino azzurro ha incontrato i giovani atleti della scuola calcio intrattenendosi con loro durante l'allenamento quotidiano e poi per i selfie di rito.