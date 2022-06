Napoli, Olivera va di corsa: il terzino già corre per Dimaro

Lo scorso 11 giugno l'infortunio al ginocchio sinistro in nazionale che aveva spaventato il Napoli, oggi però Mathias Olivera tranquillizza tutti con un video: direttamente dall'Uruguay - dove sta vivendo questi giorni di pausa - il terzino prossimo a vestire la maglia del Napoli si mostra via social durante un allenamento in campo, correndo già e dimostrando di poter superare la distorsione subìta in campo. L'uruguaiano appena acquistato dal Getafe sarà a disposizione di Spalletti per il primo ritiro a Dimaro.

Dieci giorni dopo l’infortunio al ginocchio, @MathiasOlivera5 corre e si allena in vista del ritiro con il @sscnapoli. Una bella notizia per #Spalletti e i tifosi azzurri prima di Dimaro.#olivera #napoli 🇺🇾 pic.twitter.com/sxr3VMUL4Y — Gennaro Arpaia (@gennarogear9) June 22, 2022