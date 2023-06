Napoli, Olivera non vuole tornare a casa: vacanze in costiera aspettando il bebé

Senza nazionale, Mathias Olivera si gode ancora Napoli. Il terzino uruguaiano non ha mai lasciato la città dopo il termine della stagione - contrariamente ai compagni di squadra - e insieme con la compagna si sta godendo l'estate ormai alle porte. Negli ultimi giorni, Olivera è in Costiera, tra Maiori, Amalfi e Positano, uno dei posti del cuore per il terzino azzurro che sui social posta foto della compagna in dolce attesa e ormai agli sgoccioli per una gravidanza al sapore di scudetto.