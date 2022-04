Napoli-Olivera, vicini per 15 milioni: il Getafe ha già in mano il sostituto

15 milioni di euro per chiudere finalmente un affare che sembrava poter sfumare qualche settimana fa. Il Napoli e Mathias Olivera sono sempre più vicini, gli azzurri hanno accelerato a gennaio per il terzino uruguaiano del Getafe e per colmare una lacuna tecnica e tattica che si portano ormai dietro da anni. Un altro indizio sul possibile acquisto del calciatore arriva direttamente dal Getafe, club che ne detiene il cartellino e con cui ha prolungato il contratto pochi mesi fa.

Secondo La Razon, infatti, il Getafe avrebbe già in mano il sostituto di Mathias Olivera, arreso ormai alla sua partenza. Si tratterebbe di Fabrizio Angileri, terzino sinistro 28enne del River Plate che è in scadenza di contratto ed è pronto a trasferirsi in Italia. Olivera era rientrato anticipatamente dalla nazionale uruguaiana qualche giorno fa per un infortunio muscolare che sta risolvendo in questi giorni.