Napoli attento al contratto di Onana: Barcellona e Inter pazze del portiere

Con il contratto in scadenza a fine stagione, Andre Onana torna a essere argomento interessante per tanti club europei. Il portiere camerunese piace tanto al Barcellona - che lo conosce bene - per il nuovo corso del prossimo anno, ma secondo quanto riportato da Mundo Deportivo i catalani dovranno fare attenzione perché la concorrenza è tanta è arriva anche dall'Italia.

C'è l'Inter, infatti, che segue molto da vicino Onana, sia per questioni economiche che tecniche, eventuale erede di Handanovic. Poi anche il Napoli: gli azzurri si erano già interessati a Onana nel 2018 per il dopo Reina, ora potrebbero seguire attentamente la vicenda visto il contratto in scadenza di Ospina. Tra le pretendenti anche l'Atletico Madrid di Simeone.