È uno dei tanti problemi che ha chiuso il 2023 del Napoli. Ma quello dell' infermeria azzurra è sicuramente un modo da sciogliere, un fattore che ha pesato troppo sull'economia della squadra soprattutto da quando Walter Mazzarri è arrivato sulla panchina azzurra per sostituire Garcia.

Il 2024 che sta arrivando servirà allo staff medico azzurro anche a questo: dopo il rientro di Mario Rui pochi giorni fa, il prossimo obiettivo si chiama Mathias Olivera, l'uruguaiano che non ha dovuto subire alcuna operazione al ginocchio ma che non sarà pronto prima di febbraio per il rientro in gruppo. Eccetto Demme - fermatosi per un problema al polpaccio prima del Monza - tutti gli infortunati del Napoli sono in difesa.

APPROFONDIMENTI Capodanno a casa: ecco quando tornano gli azzurri 2023 anno record ma gli azzurri non sono i migliori Mazzarri e Garcia, lontani ma vicini

Servirà almeno un mese e mezzo per rivedere all'opera anche Natan De Souza, il brasiliano che si è fatto male alla spalla destra a Roma e dovrà stare ai margini del gruppo almeno fino a febbraio. Un problema in più per Mazzarri che contro il Monza ha dovuto registrare altri due forfait: Alex Meret e Pierluigi Gollini. Il portiere ex Atalanta e Fiorentina era già all'opera per le terapie ieri prima di fare ritorno in famiglia. Continuerà anche al rientro il 2 gennaio, quando si dovrà capire l'entità dell'infortunio di Meret. Il numero 1 azzurro ha lasciato durante Napoli-Monza per un problema muscolare da analizzare al meglio dopo questa breve sosta. Insomma, un avvio di 2024 senza sosta per lo staff medico napoletano, chiamato a rispondere alle critiche degli ultimi mesi e a rilanciare le sorti della squadra ancora campione d'Italia.