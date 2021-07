Napoli, opzione per Alex Moreno: chieste informazioni per il terzino

Il suo agente Pini Zahavi ne sa una più del diavolo, ecco perché il futuro di Alex Moreno potrebbe essere ormai lontano dalla Spagna. Il terzino sinistro del Betis Siviglia - grazie all'agente che da un po' di tempo affianca anche Emerson Palmieri - è entrato nelle mire del Napoli di Luciano Spalletti che da tempo cerca un calciatore in quella zona di campo, e l'agente potrebbe essere il ponte giusto per sbloccare la trattativa per lo spagnolo se servirà.

LEGGI ANCHE Spalletti è azzurro anche sui social: «A tutta forza per il Napoli»

Come riportato da Estadio Deportivo, sul terzino spagnolo classe 1993 ormai da tempo ci sono le attenzioni del Galatasaray - i turchi cercano un terzino e avevano approfondito anche il discorso Mario Rui qualche settimana fa - ma anche quelle di Napoli e Marsiglia, con gli azzurri pronti a chiedere informazioni per l'eventuale affare. Nell'ultima stagione Alex Moreno ha disputato 25 partite e il Betis lo valuta almeno 8 milioni, ma per Zahavi è questa l'estate giusta per lasciare la Spagna: il suo futuro può essere azzurro?