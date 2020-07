LEGGI ANCHE

19:04

Sembra ormai in definizione conclusiva la trattativa che porterà al Napoli Victor Osimhen . Il calciatore nigeriano classe 1998 sta per vestirsi d'azzurro come confermato anche da Sky Sport, visti gli importanti passi avanti fatti nella trattativa nelle ultime ore., anche questo ha permesso aldi mantenere la calma e aggiudicarsi il calciatore.Da lunedì, quindi, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe concludere l'affare, avendo ormai trovato un accordo di massima anche con, nuovo agente del calciatore entrato in corsa nella trattativa. Il contatto di oggi ha avuto esito positivo, resta soltanto da definire con precisione la parte economica relativa ad, mentre l'accordo colera già stato trovato.