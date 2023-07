Napoli-Osimhen verso il sì: l'agente di Victor arriva in ritiro

Un nuovo incontro già in programma per potersi stringere la mano: il Napoli e Victor Osimhen veleggiano verso l'accordo, un sì che convince tutte le parti e soprattutto che tiene ancora in azzurro l'attaccante nigeriano, pronto a sottoscrivere con il club di De Laurentiis un nuovo contratto fino al 2026 e con un ingaggio ritoccato verso l'alto.

Come confermato anche da Sky Sport, questo pomeriggio a Castel di Sangro è arrivato anche Roberto Calenda, agente e membro dell'entourage che gestisce Osimhen: Calenda era già stato a Dimaro qualche giorno fa, avviando i lavori verso il rinnovo contrattuale, un accordo che potrà raggiungersi ora in Abruzzo accontentando il club e i tifosi.