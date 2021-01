Victor Osimhen ancora positivo al covid. Questa la notizia arrivata nel pomeriggio dallo staff medico azzurro che aveva ripetuto il test in mattinata dopo la positività confermata lo scorso lunedì. L’attaccante nigeriano, dunque, non potrà tornare ad allenarsi con i compagni nelle prossime ore e resta da capire ancora come stanno le cose circa la spalla destra, quella infortunata a novembre con la nazionale.

LEGGI ANCHE Napoli-Fiorentina, c'è Chiffi: lo scorso anno due successi azzurri

«Mi ha detto che sta meglio, ha ricominciato a correre a casa e aspettiamo che si negativizzi» ha detto ieri Gennaro Gattuso dopo la vittoria sull’Empoli. L’allenatore azzurro aspetta il suo attaccante che però dovrà pazientare per poter tornare a vedere il campo. A Castel Volturno, infatti, una volta raggiunta la negatività al tampone, verranno portati avanti altri accertamenti sulla lussazione subita, poi ci sarà il reintegro agli allenamenti.

📌 | Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19.

Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni. pic.twitter.com/Qjf5NleSNn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 14, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA