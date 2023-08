Inviato a Castel di Sangro



E tutto ad un tratto è finito il tempo delle biglie sulla spiaggia, dei castelli di sabbia e delle buche scavate con i secchielli e le palette. Ora si fa sul serio, Frosinone è tra sette giorni, il campionato è alle porte e dunque è il momento dei test della verità. O almeno qualcosa che gli somiglia tantissimo. Vince per due a zero il Napoli contro l'Apollon Limassol (De Laurentiis non c'è ed è la prima gara a cui non assiste) con le reti di Osimhen e Simeone nell'ultima amichevole precampionato, qualche segnale di crescita evidente anche se è chiaro che ancora non tutto gira come dovrebbe. Gli esperimenti sono al capolinea e per prima cosa Garcia rimette tutte le cose al proprio posto, ripartendo da dove aveva finito Spalletti: Lobotka in regia, Elmas a fare da vice Anguissa e Juan Jesus a fare coppia centrale con Rrhamani. 4-3-3, insomma. In avanti, la formula attacco sicuro, con Raspadori assieme a Kvara e Osimhen, unica concessione all'era spallettiana. Non è un gran girar di gambe, a dire il vero.

APPROFONDIMENTI Garcia vuole Osimhen felice Napoli-Apollon 2-0

Certo, non è un'amichevole falsa come certe plusvalenze, ma in ogni caso si bada anche a non farsi male. I ciprioti giocano esattamente come farà l'80 per cento degli avversari che affronteranno i campioni d'Italia: praticamente rinunciando a tenere palla, schermando Lobo con Diguiny, la prima punta, scavando la trincea al limite dell'area e lasciando i compiti di costruire agli azzurri.

Il gioioso gioco educato dai messaggi tattici ma anche atletici di Spalletti è lontanissimo. Ma non bisogna certo psicosomatizzare l'andamento di questa partita d'allenamento. Vero, mancano solo sette giorni e al momento meccanismi e belle abitudini non ci sono ancora. Ma c'è tempo: la confusione è ancora tanta, con Kvara che è quello più propositivo: due occasioni nei primi 45', quella di Osimhen (11') e poi quella del georgiano (27').

Con Raspadori esterno è ovvio che ad essere sacrificate siano le percussioni di Di Lorenzo che, infatti, può farsi vedere avanti molto poco. Vero che c'è Elmas tra lui e Raspa, ma Jack ha una costante tendenza, come da indicazioni tattiche, ad accentrarsi, a fare più la sottopunta che uno dei rebbi. Le cose migliori arrivano nelle ripartenze, perché possesso e palleggio, che Garcia sta coltivando fin dalla prima ora del suo mandato, ci sono ma non possono scintillare. La palla dovrebbe alzarsi all'interno del quadrilatero centrale attraverso passaggi corti e fitti. Indispensabili, per far questo, movimento e reparti ravvicinati ma la condizione atletica è un handicap per fare certe cose di questi tempi a ridosso di Ferragosto.

La bozza della ripresa è piacevole, come idea: perché con l'innesto di Politano al posto di Elmas (accusa un problema al flessore), Garcia mette il turbo in pratica con frombolieri da ogni parte. Il risultato, però, cambia poco: senza possesso è 4-4-2 con Zielinski a dare sostegno a Osi che ogni volta che può fa quello che deve fare, ovvero tirare in porta. Non è in forma ancora, sennò Ekpolo (55') mai sarebbe riuscito ad anticiparlo ma trova il gol del vantaggio al 69' su assist di Olivera (ma bella l'iniziativa di Kvara) e con un tocco sotto porta. Dopo l'1-0 arriva la maxi-rotazione che vede l'esordio di Cajuste e un inedito 4-5-1 con lo svedese quasi sulla trequarti, avanzato rispetto a Lobotka a chiedere continuamente la palla. Il 2-0 arriva quasi per caso, con un rinvio di Juan Jesus che trova la difesa cipriota in imbarazzante dormiveglia e Simeone realizza con un pallonetto. Un quarto d'ora di Natan (non male) con Zerbin che fallisce il 3-0.