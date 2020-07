LEGGI ANCHE

17:27

Il Napoli vuole a tutti i costi chiudere l'affare che porteà in azzurro Victor Osimhen . Questo il progetto del club secondo Le10Sports che informa di un ulteriore incontro tra lo staff napoletano e il Lille questo pomeriggio per definire le modalità di un acquisto da chiudere già nelle prossime ore.Secondo i media francesi, la fretta del Napoli nasce dalla voglia di anticipare la concorrenza e soddisfare le richieste del proprio allenatore. Tuttavia, le cifre riportate sembrano essere alte per le casse azzurre: al calciatore andrebbero circa, alinvece una cifra vicina agli 80 milioni di euro, numeri che ilnon ha mai raggiunto in questi anni.