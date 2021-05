Napoli, a La Spezia hanno creduto di aver visto la freccia Bolt

La Spezia giurano d’aver visto i cento metri camuffati da un contropiede, dice quello era Bolt: stessa pelle, stesse gambe, i piedi forse no, perché Osimhen ha due sci che lo fanno scendere in picchiata verso l’area di rigore. Insomma, quanti sport stanno in quel corpo d’attaccante?

E dove trova il tempo per essere pigro e distratto come un calciatore da bar – sì, di Lagos – e rovinarsi il primo campionato italiano, perché senza i suoi...

