Napoli, Osimhen cambia agente: «Patti non rispettati, è finita»

Nuovo anno e anche nuovo agente per Victor Osimhen. A confermarlo è direttamente Osita Okolo, membro del suo entourage. «Abbiamo chiuso la relazione con l’ex agente, ci sono stati degli accordi non rispettati. Il mandato è stato revocato e ora William D’Avila non ha più nessun’autorizzazione a parlare di Victor in questo momento» ha detto a Radio Kiss Kiss.

LEGGI ANCHE Bayern-Napoli senza Luperto e Petagna, tornano Ospina e Fabian

«Con Spalletti si è subito instaurata sintonia» ha continuato Okolo. «Se riceverà il giusto apporto da parte della squadra farà bene. Non so se vincerà la classifica cannonieri ma può fare molto bene, di certo la squadra dovrà supportarlo. Lo scorso anno, senza infortuni, avrebbe vissuto una stagione ancora più convincente».