Napoli-Osimhen, caos plusvalenze. De Laurentiis: «Non preoccupato»

Nessuna paura. Aurelio De Laurentiis non è preoccupato dal recente "caso plusvalenze", scoppiato in giro per il mondo e anche in Italia, che vedrebbe protagonista molte importanti società tra cui anche il Napoli per il passaggio dal Lille all'azzurro di Victor Osimhen, nell'estate 2020.

«Non sono preoccupato perché sono un guerriero» le parole di patron De Laurentiis riportate dal New York Times, giornale americano che ha dedicato in queste ore ampio spazio alla vicenda che avrebbe permesso al club azzurro di ridurre alcuni costi del trasferimento dell'attaccante nigeriano in Italia. Vicenda su cui la Procura Federale ha deciso di aprire un fascicolo qualche settimana fa.