LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata di festa in casa, si torna al lavoro in campo e si ritrovano i tifosi sugli spalti. In tanti hanno applaudito la prima volta di Victor Osimhen , che può indossare finalmente la maglia azzurra: «Buon primo allenamento» ha scritto il nigeriano azzurro dai suoi canali social al termine della seduta.è stato tra i più acclamati nella cittadina abruzzese.