Napoli-Osimhen in crisi? Il Chelsea chiama subito per l'attaccante

Sembrava una pista tramontata almeno fino alla prossima estate, ma le ultime vicende in casa Napoli riaprono la finestra di mercato per Victor Osimhen, ora non più così sicuro di poter restare in azzurro almeno fino all'estate del 2024.

Il caos attorno all'attaccante - per una vicenda social che andrà gestita con il club di Aurelio De Laurentiis - ha fatto drizzare nuovamente le antenne ai club che lo avevano seguito appena pochi mesi fa: tra tutti, soprattutto il Chelsea che - secondo quanto riportato in Inghilterra da Talk Sports - avrebbe già riaperto le comunicazioni con gli agenti dell'attaccante nigeriano guardando alla prossima finestra dei trasferimenti di gennaio.

Resta un'opzione anche il mercato arabo, che aveva tentato in maniera importante Osimhen lo scorso agosto.