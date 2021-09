Osimhen da record in Europa: 6 gol segnati, supera Haaland

Un gol per stendere il Cagliari e soprattutto per prendersi la scena. Victor Osimhen è la faccia di questo Napoli: suo il gol che al 10’ ha sbloccato la gara del Maradona, sua l’azione che ha portato anche al rigore del raddoppio.

La rete siglata questa notte a Fuorigrotta è la 6a per Osimhen nel mese di settembre: nessuno ha segnato più di lui in questo mese in Europa, nemmeno Erling Haaland (fermo a 5), eguagliato solo da...

