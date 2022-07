Napoli, ecco Osimhen a Dimaro: in campo per il primo allenamento

Luciano Spalletti ritrova Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano del Napoli è arrivato in Trentino e si è unito ai compagni di squadra dopo le vacanze estive. Questa mattina il primo contatto con il campo e i napoletani, poi il pranzo con il gruppo allo Sporthotel Rosatti e questo pomeriggio sarà in campo davanti ai tifosi presenti a Carciato per il suo primo allenamento della nuova stagione.

Quella di Osimhen era una delle presenze più attese in ritiro a Dimaro. L'attaccante azzurro è tra gli idoli dei tifosi e alzerà nuovamente il morale dei napoletani che nelle ultime ore ha dovuto sopportare l'urto delle notizie su Kalidou Koulibaly. E proprio il difensore azzurro, a questo punto, è l'unico elemento che manca alla squadra di Spalletti, una assenza che si fa sentire con Kalidou sempre più pronto a chiudere la valigia per volare a Londra, direzione Chelsea.