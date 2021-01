Uno sfogo social, ma anche il ruggito di un leone ancora (per poco) in gabbia. Victor Osimhen torna ad affacciarsi sui social e lo fa con un inno al Signore: «Dio non permetterà che mi capitino altri problemi, a meno che non abbia un piano specifico per me, così da regalarmi grandi risultati attraverso queste difficoltà» ha scritto il nigeriano che ha rivisto il campo domenica contro il Verona.

