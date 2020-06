LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È arrivato poco dopo le 13 con aereo privato direttamente da Nizza,, insieme con il suo agente Jean, il braccio destro che da settimane cura i rapporti con il Napoli. Una vera e propria toccata e fuga per conoscere e conoscersi, per capire quanto il club azzurro voglia veramente il calciatore e quanto il calciatore possa fare bene con Mertens e compagni.Le parti si sono confrontate spesso nelle ultime settimane, lo stop al campionato francese ha anche facilitato i piani del Napoli visto che il calciatore - fresco di vittoria del premio di miglior africano della Ligue 1 - ha voglia di decidere del suo futuro. Osimhen e l’agente saranno a Castel Volturno, incontreranno lì parte della società e scopriranno le strutture a disposizione del Napoli, seppur in un momento complicato della stagione napoletana. Il nigeriano potrebbe essere in azzurro il sostituto diella prossima stagione, sempre più lontano da Napoli.