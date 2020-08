© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo estremamente felici della prestazione di, ieri. Cosa mi ha detto dopo la partita? Mi ha chiamato e mi ha confessato di essere contento per i primi gol in azzurro». Cosìha parlato il giorno dopo la prima uscita di Osimhen con la maglia azzurra: «Se adesso sentirà la pressione? No, perché dovrebbe? Non sta vivendo alcun tipo di pressione, sa come essere un un grande attaccante. Il suo obiettivo è fare tanti gol».«Nel Napoli è tutto perfetto, Victor si sente già a casa» ha continuato l'agente a Radio Punto Nuovo. «Tornare in Champions quest'anno è l'obiettivo die di tutti i suoi compagni. La squadra remerà tutta verso la stessa direzione. Il feeling con Mertens è saltato subito all'occhio, ma ilè pieno di grandi giocatori che aiuteranno Victor a dare il meglio».