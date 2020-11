Una serata che sembrava cominciare alla grande si è poi rivelata una doccia fredda: Victor Osimhen e la Nigeria escono a pezzi dalla gara di qualificazione alla Coppa d'Africa contro la Sierra Leone: le Aquile erano avanti 4-0 nel primo tempo aiutate anche dalla rete dell'attaccante del Napoli, ma si sono fatte rimontare nella ripresa fino al 4-4 finale.

LEGGI ANCHE Koulibaly torna nei pensieri di Klopp: il Liverpool senza mezza difesa

Come se non bastasse, paura per il Napoli e per i suoi tifosi: al minuto 78 Osimhen ha lasciato il campo in barella dopo un brutto scontro di gioco. L'attaccante, dolente al suolo, si tiene il polso destro prima di uscire trasportato dagli assistenti di campo. Una brutta notizia per il club azzurro e per Gattuso che lo aspettava in vista del match con il Milan, in attesa di capire l'esito degli esami.

© RIPRODUZIONE RISERVATA