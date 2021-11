Osimhen non si ferma mai. Con un suo gol regala la qualificazione ai play off per i Mondiali di Qatar alla sua Nigeria. Una rete segnata dopo 60 secondi che ha messo la partita in discesa per le Aquile a cui bastava anche un pareggio per qualificarsi. Gol dopo un calcio d'angolo e a seguito di un errore della difesa di Capo Verde. Avversari che hanno pareggiato già al 5' con Stopira ma poi la partita è rimasta bloccata sull'1-1 sino al 90'.

È la seconda rete consecutiva per il centravanti del Napoli, che nella precedente gara aveva realizzato un rigore contro la Liberia. Osimhen è sempre più protagonista e leader della sua Nazionale, una delle più forti in Africa e a sarà una delle stelle della Coppa d'Africa ma a questo punto anche dei Mondiali 2022 in Qatar. La Nigeria termina il girone a 13 punti, davanti proprio a Capo Verde a quota 11.