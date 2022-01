Napoli, Osimhen rientra in gruppo: «Giocherà in maschera fino a marzo»

«Può lavorare in gruppo con la maschera, modellata su di lui. La porterà per un altro mese, mese e mezzo, e sarà cambiata di volta in volta in base all’evoluzione: considerando i tempi, metà marzo o fine marzo potrebbe toglierla». Così Raffaele Canonico, capo dello staff medico del Napoli che ha assistito Victor Osimhen in queste settimane di recupero dall'infortunio. «Abbiamo effettuato la Tac eed abbiamo fatto i controlli necessari, da un punto di vista medico sta bene, siamo nei tempi che possono essere considerati in traumi facciali di questo tipo».

Quando immaginare nuovamente Osimhen in campo? « La prudenza è dettata dalle sensazioni e da come si muove in un allenamento fatto in gruppo in determinate situazioni di gioco, considerando anche la tipologia di giocatore che è, visto che è stato fermo anche per Covid», ha aggiunto a Radio Kiss Kiss.

Tra gli indisponibili anche Lorenzo Insigne: «Ha avuto un piccolo trauma distrattivo all’adduttore breve, di solito si risolve in un paio di settimane: i tempi sono quelli per un infortunio ad un muscolo abbastanza tranquillo, è già iniziata la riabilitazione».