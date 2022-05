Napoli, Osimhen non si allena: Victor a casa con l'influenza

Il giorno dopo il grande party per Lorenzo Insigne, il Napoli torna in campo per il secondo allenamento settimanale. All'orizzonte c'è l'ultima sfida di stagione, contro lo Spezia in trasferta domenica alle 12.30, match in cui mancherà certamente Hirving Lozano già rientrato in Messico per l'intervento chirurgico già rimandato alla spalla destra.

La squadra azzurra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente partita a tema a campo ridotto ed esercitazione di possesso palla. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto l'intera seduta in gruppo dopo la fase di riabilitazione in piscina di ieri. Assente, invece, Victor Osimhen: l'azzurro non si è allenato per un leggero stato influenzale.